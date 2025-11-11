Υπάρχουν τόποι μεγάλης ομορφιάς που δεν έχουν διαφημιστεί, που δεν τους συναντάς στα προφανή μονοπάτια των ταξιδιωτικών επιλογών. Το Δελβινάκι, λίγο έξω από τα Ιωάννινα, είναι ακριβώς ένα τέτοιο χωριό. Όμορφο, αυθεντικό, με ανθρώπους ζεστούς και φιλόξενους, που σου μιλούν σαν να σε ξέρουν από παλιά.

Συνήθως όταν κάποιος θέλει να κάνει ένα ταξίδι στην Ήπειρο, επιλέγει κυρίως τα Ιωάννινα, το Πάπιγκο, τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, το Μέτσοβο, τη Δρακόλιμνη. Όλα αυτά είναι υπέροχα μέρη και δικαίως έχουν αγαπηθεί. Όμως κάπως έτσι, το Δελβινάκι μένει στο περιθώριο. Κι αυτό είναι πραγματικά άδικο, γιατί η ομορφιά του δεν υστερεί σε τίποτα. Ένας τόπος μαγικός, γαλήνιος, δώρο της φύσης.

Σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από την πόλη των Ιωαννίνων και μόλις 5 χιλιόμετρα από τα αλβανικά σύνορα είναι χτισμένο το χωριό Δελβινάκι στα 740 μέτρα υψόμετρο. Πρόκειται για ένα ιστορικό χωριό της περιοχής, μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Οι κάτοικοι του χωριού αγαπούν πολύ τον τόπο τους, τον φροντίζουν και θέλουν οι επισκέπτες να μαθαίνουν για την ιστορία και τις παραδόσεις του.

Αν σου αρέσει η πεζοπορία, τότε το Δελβινάκι είναι ο τόπος που πρέπει άμεσα να επισκεφθείς. Οι διαδρομές είναι ξεχωριστές στο πανέμορφο βουνό Κουτσόκρανο, με πιο εντυπωσιακή εκείνη στο δρυόδασος της Βήσσανης. Μια απέραντη αγκαλιά από αιωνόβιες βελανιδιές, φως που φιλτράρεται ανάμεσα στα κλαδιά, αέρας καθαρός, εκείνος ο ήχος της σιωπής που δύσκολα βρίσκεις.

Το εκκλησάκι του Άγιου Χριστόφορου, ο πετρόχτιστος οικισμός του Δολού, το εντυπωσιακό φαράγγι του Κουβαρά είναι τοπία σπάνιας ομορφιάς που προκαλεί τον επισκέπτη να τα εξερευνήσει. Η λίμνη Ζαραβίνα είναι ένα στολίδι της φύσης, άγνωστη στο ευρύ κοινό. Φωλιασμένη ανάμεσα στους λόφους του Πωγωνίου, πάνω στον δρόμο που ενώνει τα Ιωάννινα με την Κακαβιά. Ήρεμη, γαλήνια, από εκείνα τα νερά που κοιτάς και νιώθεις το σώμα να χαλαρώνει χωρίς να κάνεις τίποτα.

Αν όλα αυτά σε ενδιαφέρουν τότε ο άνθρωπός σου είναι ο Δημήτρης Μάντζιος που μένει στο Δελβινάκι, έχει πεζοπορήσει αμέτρητες φορές τον τόπο του και μπορεί να σε καθοδηγήσει. O Νίκος Τόδουλος οργανώνει εκδρομές για πεζοπορία σε αυτά τα μαγικά μέρη που περιλαμβάνει διαμονή, φαγητό και επισκέψεις στα πιο όμορφα μέρη του Πωγωνίου. Εγώ έμεινα στον ξενώνα «Το ρολόι» της κυρίας Σοφίας, στο κέντρο του χωριού. Ζεστά δωμάτια, καθαρότητα που τη νιώθεις, και φαγητό σπιτικό, αληθινό, με γεύση και αγάπη. Από εκείνες τις φιλοξενίες που μοιάζουν περισσότερο με φροντίδα παρά με υπηρεσία.

Το Δελβινάκι είναι από εκείνα τα χωριά που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν, αλλά σε κερδίζουν χωρίς πολλή προσπάθεια. Είναι ήσυχο, όμορφο, με ανθρώπους ζεστούς. Ένας τόπος αληθινός που αξίζει να του δώσεις την ευκαιρία. Να τον δεις, να τον περπατήσεις, να τον νιώσεις. Γιατί είναι από εκείνα τα μέρη που δεν τα θυμάσαι μόνο, τα κουβαλάς μαζί σου.