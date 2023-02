Σεισμοί, πόλεμοι, ακραία καιρικά φαινόμενα, εξεγέρσεις, όμορφα τοπία αλλά και σημαντικά events είναι κάποια από τα θέματα με τα οποία ασχολούνται οι κορυφαίοι φωτορεπόρτερ στον κόσμο. Από την μία άκρη του κόσμου ως την άλλη μέσα από τα «κλικ» τους, μας μεταφέρουν τα σημαντικότερα γεγονότα. Κάποιες φωτογραφίες, όπως αυτές από τον σεισμό σε Τουρκία και Συρία είναι «γροθιά» στο στομάχι. Οι φονικοί σεισμοί, μονοπώλησαν την παγκόσμια ειδησεογραφία, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για τις παρακάτω φωτογραφίες. Σε αυτές συμπυκνώνονται όσα έγιναν στον κόσμο την εβδομάδα που πέρασε.

Θρήνος και σπαραγμός σε Τουρκία και Συρία

Ανείπωτη θλίψη σε παγκόσμιο επίπεδο προκάλεσε η τραγική είδηση των φονικών σεισμών σε Τουρκία και Συρία. Ανατριχίλα προκαλούν και οι σπαρακτικές εικόνες μετά τους φονικούς σεισμούς, όπου χιλιάδες άνθρωποι και μικρά παιδιά θάφτηκαν στα συντρίμμια των σπιτιών τους. Οι διασώστες παλεύουν με τον χρόνο και το ψύχος για να τους ανασύρουν ζωντανούς ή νεκρούς. Τα αισθήματα εναλλάσσονται γρήγορα. Χαρούμενοι όταν γίνονται «θαύματα ζωής» και απόλυτη θλίψη όταν ανασύρονται νεκροί, κυρίως παιδιά. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός εκείνων που έχουν θαφτεί στα ερείπια πολυκατοικιών που κατέρρευσαν… Είναι η απόλυτη καταστροφή, είναι εικόνες όπου τα λόγια είναι φθηνά για να τις περιγράψεις…

Αβάσταχτος ο πόνος στη Συρία

Τραγική η κατάσταση και στη Συρία. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν, παιδιά, συγγενείς, φίλους. Τα περισσότερα σπίτια κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα. Όμως ακόμα και στα σπίτια που δεν έγιναν στάχτη, οι άνθρωποι φοβούνται να μπουν γιατί έχουν υποστεί ζημιές και προσπαθούσαν να ζεσταθούν με φωτιές ενώ αγωνίζονται να προμηθευτούν τρόφιμα και νερό. Τι να πεις όμως στη μάνα που χάνει το παιδί της; Στην σπαρακτική φωτογραφία, μια μητέρα φιλάει το χέρι της νεκρής κόρης πριν μεταφερθεί για ταφή.

Θερμή υποδοχή των Ευρωπαίων ηγετών στον Ζελένσκι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, η πρώτη κατά την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, έχει φυσική παρουσία και σχεδόν μονοπωλεί το ενδιαφέρον παρά το γεγονός ότι στο τραπέζι των 27 υπάρχουν και άλλα καυτά θέματα, όπως το μεταναστευτικό και η οικονομική κρίση. Ο Ουκρανός πρόεδρος από την πλευρά του αφού ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στρατιωτική υποστήριξη προς τη χώρα του και τους παρότρυνε να επιταχύνουν τις παραδόσεις όπλων, ζητώντας μεταξύ άλλων και μαχητικά αεροσκάφη.

Το κινεζικό μπαλόνι ήταν «ξεκάθαρα» κατασκοπευτικό

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό δημοσίευσε φωτογραφίες από το «ύποπτο κατασκοπευτικό» μπαλόνι της Κίνας, το οποίο καταρρίφθηκε το προηγούμενο Σάββατο από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Λεπτομερείς εικόνες που τραβήχτηκαν από U2 σε μεγάλο υψόμετρο έδειξαν ότι ο εξοπλισμός του μπαλονιού «ήταν ξεκάθαρα για επιτήρηση πληροφοριών και ασυνεπής με τον εξοπλισμό των μετεωρολογικών μπαλονιών», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος του State Department. «Είχε πολλαπλές κεραίες για να περιλαμβάνει μια συστοιχία πιθανώς ικανή να συλλέγει και να εντοπίζει γεωγραφικές επικοινωνίες», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Λιποταξία στον Ουκρανικό στρατό

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει μεγάλη επίθεση στην ανατολική Ουκρανία και προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα κοντά στην πόλη Κρεμίνα. Την ίδια ώρα, αξιωματικός του ουκρανικού στρατού που μετακινήθηκε πρόσφατα από την πρώτη γραμμή εξηγεί στο Politico γιατί αυξάνονται τα φαινόμενα λιποταξίας στον Ουκρανικό στρατό. «Μερικές φορές το να εγκαταλείψουμε τις θέσεις μας είναι ο μόνος τρόπος για να σώσουμε το προσωπικό από παράλογο θάνατο» ανέφερε και πρόσθεσε πως «η κόπωση και το σοκ οδηγούν σε ψυχικές διαταραχές και φέρνουν χάος, απροσεξία, ακόμη και φαύλη συμπεριφορά στη ζωή ενός στρατιώτη. Αυτό έχει ισχυρό αντίκτυπο στις πολεμικές δεξιότητες και την υπακοή» είπε.

Πύρινη κόλαση στη Χιλή

Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότερα από 140.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη από τις πυρκαγιές που μαίνονται στη Χιλή, εν μέσω καύσωνα. Η Χιλή πλήττεται ταυτόχρονα από ένα κύμα ακραίου καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 40ºC. Οι Αρχές φοβούνται ότι λόγω των συνθηκών μπορεί να επαναληφθεί η τραγωδία του 2017. Ενδεικτικό της καταστροφής είναι πως έχει καεί είναι 10 φορές το μέγεθος του Άμστερνταμ. Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς κήρυξε σε κατάσταση καταστροφής την περιφέρεια Λα Αραουκάνια, αφού είχε λάβει το ίδιο μέτρο νωρίτερα για τις περιοχές Νιούμπλε και Μπίο-Μπίο. Το μέτρο αυτό επιτρέπει στις αρχές να περιορίζουν τις ελεύθερες μετακινήσεις των πολιτών και να ζητούν τη συνδρομή του στρατού, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.

Στα λευκά ντύθηκε η Αθήνα

Στα λευκά ντύθηκε η Αθήνα λόγω της κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» που έπληξε τη χώρα μας, την προηγούμενη εβδομάδα. Η χιονόπτωση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όπου τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα η «καρδιά» της πρωτεύουσας να «ξυπνήσει» στα λευκά. Στη φωτογραφία, άνθρωποι με τα σκυλιά τους απολαμβάνουν το χιόνι σε ένα κατάλευκο πάρκο στα Βριλήσσια.

«Σάρωσε» τα βραβεία Grammy η Beyonce

H Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία στα 65α βραβεία Grammy, κερδίζοντας το 32ο βραβείο της καριέρας της στα ετήσια μουσικά βραβεία και έγινε η καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία του θεσμού. Η Μπιγιονσέ κέρδισε το καλύτερο άλμπουμ χορευτικής/ηλεκτρονικής μουσικής (Break My Soul) που ήταν το 3ο βραβείο της μετά από αυτό για την παραδοσιακή ερμηνεία R&B (Plastic Off the Sofa) και το καλύτερο το τραγούδι R&B (Cuff It).