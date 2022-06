Ο κορονοϊός «διέρρευσε από εργαστήριο» της Ουχάν στην Κίνα. Αυτό πιστεύει off the record ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Δρ. Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους όπως γράφει η βρετανική Mail On Sunday.

Παρόλο που η δημόσια θέση του ΠΟΥ παραμένει ότι «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά» για την προέλευση του κορονοϊού, σύμφωνα με την εφημερίδα που επικαλείται κυβερνητική πηγή, ο γ.γ. του Οργανισμού είχε πρόσφατα εκμυστηρευτεί σε υψηλόβαθμο ευρωπαίο πολιτικό ότι η πιθανότερη εξήγηση είναι από ένα «καταστροφικό ατύχημα σε εργαστήριο στη Γουχάν», όπου ξεκίνησαν οι λοιμώξεις στα τέλη του 2019.

Η εφημερίδα πρόσθεσε μάλιστα ότι στο παρελθόν ο ΠΟΥ έχει επικριθεί για το ότι θεωρούσε πως η πιθανότητα διαρροής του κορονοϊού από εργαστήριο ήταν απλώς μια «θεωρία συνωμοσίας».

Να πούμε πως την ίδια άποψη με τον Δρ. Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους είχε εκφράσει και ο Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, πρώην διευθυντής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των Ηνωμένων Πολιτειών.