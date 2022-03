Οι Μπλέικ Λάιβλι και Ράιαν Ρέινολντς θα παρουσιάσουν το Met Gala του 2022 μαζί με Ρετζίνα Κινγκ και τον Λιν – Μάνουελ Μιράντα. Η ετήσια εκδήλωση – εορτασμός της νέας έκθεσης του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης (Met) με θέμα την αμερικανική μόδα, θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαΐου.

Η έκθεση «In America: An Anthology of Fashion» είναι το δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Met στην ιστορία της αμερικανικής μόδας.

Το πρώτο μέρος με τίτλο «In America: A Lexicon of Fashion», η οποία εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους λόγω της πανδημίας φιλοξενείται ακόμα στο Κέντρο Κοστουμιού Άννα Γουίντουρ.

Το δεύτερο μέρος της έκθεσης «Anthology of Fashion» θα ανοίξει για το κοινό στις 7 Μαΐου και θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις που εκτείνονται μέχρι την Αμερικανική Πτέρυγα. Η έκθεση, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επιδιώκει να εξερευνήσει τα θεμέλια της αμερικανικής μόδας, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων σχεδιαστών που εργάστηκαν στις ΗΠΑ από τον 19ο αιώνα έως τα μέσα του τέλους του 20ού αιώνα.

Το κόκκινο χαλί του Met Gala του 2022 θα δώσει στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να εντρυφήσουν πλήρως στην έννοια του αμερικανικού στυλ.

Τους Λάιβλι, Ρέινολντς, Κινγκ και Μιράντα θα πλαισιώσουν ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, Τομ Φορντ, προεδρεύων του Αμερικανικού Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας, ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι και η αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ που επιστρέφουν ως επίτιμοι συμπρόεδροι.

Το πρώτο και το δεύτερο μέρος της έκθεσης «In America» θα είναι επισκέψιμα έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2022.