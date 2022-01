Σε αλλαγές στην πολιτική καραντίνας και εμβολιασμού προχωρά το Ισραήλ, σε μία προσπάθεια να διασφαλίσει διαρκή προστασία για τους ευάλωτους από το επιδημικό κύμα που τροφοδοτεί η μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Αναλυτικότερα, τα μοριακά τεστ (PCR) θα προορίζονται για τα άτομα άνω των 60 ετών και με ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ στις πληθυσμιακές ομάδες χαμηλότερου ρίσκου ο διαγνωστικός έλεγχος θα γίνεται με rapid test αντιγόνου, δήλωσαν στελέχη του υπουργείου Υγείας.

Οι εμβολιασμένοι κατά της Covid-19 που έχουν εκτεθεί σε φορείς του ιού θα χρησιμοποιούν τα self test για να εξακριβώσουν αν θα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα.

«Είναι μία σημαντική αλλαγή με στόχο τον εντοπισμό του ευάλωτου πληθυσμού ταχύτερα, την επέμβαση και την πρόληψη σοβαρής νόσου. Τώρα εστιάζουμε λιγότερο στα ποσοστά μόλυνσης», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το Ισραήλ ελπίζει ότι τα αντιιικά φάρμακα των Pfizer Inc και Merck & Co Inc θα συμβάλουν στη διατήρηση των νοσηλειών και των σοβαρών περιστατικών σε χαμηλό επίπεδο, ακόμη και αν ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων αναμένεται να καταγράψει νέα ρεκόρ τις προσεχείς εβδομάδες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι νέες πολιτικές θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου, διευκρίνισε το υπουργείο.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ έχει καταγράψει περί το 1,4 εκατομμύριο κρούσματα από την αρχή της πανδημίας και περισσότερους από 8.000 θανάτους. Το 64% του πληθυσμού των 9,4 εκατομμυρίων είναι πλήρως εμβολιασμένο. Η χορήγηση της τέταρτης δόσης του εμβολίου στους ευάλωτους ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα.