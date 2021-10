Ο Αλ Καπόνε μπορεί να πέθανε πριν από σχεδόν 75 χρόνια, αλλά είναι σαφές ότι το ενδιαφέρον για τον διαβόητο γκάνγκστερ του Σικάγο είναι πολύ ζωντανό αφού κάποια από τα πολύτιμα υπάρχοντά του δημοπρατήθηκαν το Σαββατοκύριακο για τουλάχιστον 2,6 εκατομμύρια Ευρώ.

Η Chicago Tribune αναφέρει ότι η οικογένεια του Καπόνε πούλησε πολλά από τα υπάρχοντά του, συμπεριλαμβανομένου του αγαπημένου του όπλου, σε δημοπρασία στην Καλιφόρνια, όπου ζουν οι τρεις εγγονές του που επέζησαν.

Η εκδήλωση, με τίτλο «A Century of Notoriety: The Estate of Al Capone», πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό κλαμπ στο Σακραμέντο και προσέλκυσε σχεδόν 1.000 εγγεγραμμένους πλειοδότες, εκ των οποίων 150 που παρακολούθησαν την εκδήλωση σχεδόν τεσσάρων ωρών αυτοπροσώπως.

Μεταξύ των αντικειμένων που δημοπρατήθηκαν ήταν ένας υγραντήρας σε σχήμα αρκούδας, καθώς και κοσμήματα με διαμάντια και μερικές οικογενειακές φωτογραφίες. Το πιο δημοφιλές είδος αποδείχθηκε ότι ήταν το αγαπημένο ημι-αυτόματο πιστόλι Colt .45 διαμετρήματος του Καπόνε, το οποίο πουλήθηκε για 740.000 Ευρώ.

Οι περισσότερες από τις ταυτότητες των αγοραστών κρατήθηκαν ιδιωτικές. Ένας όμως του οποίου το όνομα έχει δημοσιοποιηθεί είναι ο Kevin Nagle, επενδυτής και ιδιοκτήτης επιχείρησης στο Σακραμέντο. Μεταξύ των αντικειμένων που κάποτε ανήκαν στον Καπόνε και πήρε ήταν ένας διακοσμητικός υγραντήρας για 103.000 Ευρώ και μια πόρπη κίτρινου χρυσού και πλατίνας 18 καρατίων για 19.350 δολάρια.

Η ιστορία του Καπόνε είναι γνωστή, χάρη σε μεγάλο βαθμό σε πoλλές ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και βιβλία για τον μαφιόζο. Ονομάστηκε Δημόσιος Εχθρός Νο1 μετά τη «Σφαγή της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου» του 1929, στην οποία επτά μέλη μιας αντίπαλης συμμορίας κακοποιών σκοτώθηκαν σε ένα γκαράζ στάθμευσης. Ο Καπόνε καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή εισοδήματος το 1934. Πέρασε 11 χρόνια κλεισμένος στο Αλκατράζ, μια ομοσπονδιακή φυλακή στη μέση του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο και πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1947 στο σπίτι της Φλόριντα, όπου πιστεύεται ότι αυτός και οι συνεργάτες του σχεδίασαν τη σφαγή χρόνια νωρίτερα.