Αστυνομικός περιγράφει τις τρομακτικές στιγμές στο Καπιτώλιο: «Σκότωσέ τον με το όπλο του»

Ένας αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσιγκτον ανακαλεί την τρομακτική στιγμή που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον οργισμένο όχλο.

Ο αστυνομικός Michael Fanone έκανε δουλειά γραφείου όταν τον ειδοποίησαν να μεταβεί αμέσως στο Καπιτώλιο για να βοηθήσει τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ό,τι ακολούθησε είναι, όπως λέει, «αδιανόητο». Ο 40χρονος αστυνομικός ήταν σε έναν στενό διάδρομο όταν τον βρήκαν οι διαδηλωτές. Τον έσυραν έξω από το Καπιτώλιο και τον κοπανούσαν στο πάτωμα.

Αφού του αφαίρεσαν τον εξοπλισμό του, παίρνοντας τις σφαίρες και το σήμα του, τον έδειραν αγρίως. Όπως θυμάται την τραγική εμπειρία σε συνέντευξή του στο CNN, φοβήθηκε για τη ζωή του, γιατί άκουσε τους διαδηλωτές να θέλουν να τον σκοτώσουν με το ίδιο του το όπλο.

Chilling: @DCPoliceDept officer Michael Fanone said on CNN that rioters went for his gun, saying “Kill him with his own gun”.

He told CNN, “It was all about self preservation...I “appealed to their humanity...I just remember yelling out I have kids”

January 15, 2021