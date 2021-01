«Κόλλησαν» στη Σιγκαπούρη δύο ειδικοί από την αποστολή του ΠΟΥ στην Ουχάν

Στη Σιγκαπούρη για ολοκλήρωση εξετάσεων για την COVID-19 παραμένουν δύο επιστήμονες της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που έχει σταλεί στην Κίνα για να ερευνήσει για την πηγή προέλευσης του νέου κορονοϊού.

Οι 15 επιστήμονες, που απαρτίζουν την ομάδα αυτή, είχαν υποβληθεί όλοι σε εξετάσεις για τον νέο κορονοϊό, οι οποίες βγήκαν αρνητικές, προτού αναχωρήσουν από τις χώρες τους και υποβλήθηκαν εκ νέου σε εξετάσεις στην Σιγκαπούρη, όπου και πάλι τα αποτελέσματα των τεστ όλων ήταν αρνητικά, αναφέρει ο ΠΟΥ σε μήνυμά του στο Twitter.

Ωστόσο δύο μέλη της ομάδας βρέθηκαν να έχουν αντισώματα στην COVID-19, όπως διευκρίνισε ο οργανισμός.

Two scientists are still in #Singapore completing tests for #COVID19. All team members had multiple negative PCR and antibody tests for COVID-19 in their home countries prior to traveling.

