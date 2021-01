Ποια είναι η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε στις ΗΠΑ από το 1953

Γυναίκα έχει να εκτελεστεί στις ΗΠΑ εδώ και 70 χρόνια, μια παράδοση που έσπασε προσφάτως.

Η 52χρονη Lisa Montgomery δέχτηκε τη φονική ένεση στις ομοσπονδιακές φυλακές της Ιντιάνα, ως ο 11ος θανατοποινίτης που θανατώνεται εκεί από τον Ιούλιο.

Ο Τραμπ, φανατικός υποστηρικτής της θανατικής ποινής, ξεκίνησε εκ νέου τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις έπειτα από 17 χρόνια.

'Womb raider' Lisa Montgomery is first woman executed in US since 1953 https://t.co/jwxpaqh1M8 pic.twitter.com/Z1kBBuUDRU

— New York Post (@nypost) January 13, 2021