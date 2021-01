Άντρας με στρατιωτική εξάρτυση εισέβαλε στο Καπιτώλιο με τη… μαμά του

Ένας από τους υποστηρικτές του Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο προκαλώντας αναταραχή πιάστηκε από τον φωτογραφικό φακό να έχει δίπλα τη μαμά του.

Ο 30χρονος Eric Munchel, που μπούκαρε στο κτίριο με πλήρη στρατιωτική εξάρτυση, είναι ένας μπάρμαν από το Νάσβιλ. Παρά τη «μοχθηρή» εμφάνισή του, είχε καθ’ όλη τη διάρκεια των γεγονότων στο πλευρό του την 57χρονη μητέρα του, Lisa Eisenhart.

Όπως δήλωσε στους «Times of London»: «Θέλαμε να δείξουμε πως σκοπεύουμε να ξεσηκωθούμε, να έρθουμε κοντά και να παλέψουμε, αν χρειαστεί. Με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν οι πατέρες του έθνους μας, οι οποίοι ίδρυσαν αυτή τη χώρα το 1776», δήλωσε ο Munchel, που φορούσε το αλεξίσφαιρο γιλέκο του κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο.

