Πυρά Μπάιντεν σε Τραμπ για την εισβολή στο Καπιτώλιο: Υποκινητής των επεισοδίων – Ήταν εγχώριοι τρομοκράτες

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπαίντεν, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως είναι υποκινητής των χθεσινών επεισοδίων στο Καπιτώλιο.

Ο Μπαίντεν, ανέφερε αρχικά πως: «Ήταν χάος. Μην τολμήσετε να τους αποκαλέσετε διαδηλωτές. Ήταν ένας ταραχώδης όχλος. Επαναστατικοί. Εγχώριοι τρομοκράτες».

Στη συνέχεια τόνισε: «Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μπορούσαμε να το δούμε να έρχεται. Αλλά αυτό δεν ήταν αλήθεια. Θα μπορούσαμε να το δούμε να έρχεται».

Μεταξύ άλλων ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε πως θα εξετάσει τα ερωτήματα σχετικά με την επίκληση της 25ης τροπολογίας κατά του Ντόνταλντ Τραμπ.

Biden: "No one can tell me that if it had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, they wouldn't have been treated very, very differently than the mob of thugs that stormed the Capitol. We all know that's true, and it is unacceptable. Totally unacceptable." pic.twitter.com/TfWa25VzEt

— CBS News (@CBSNews) January 7, 2021