Τζέικ Αντζέλι: Ποιος είναι ο εισβολέας – σύμβολο της επίθεσης στο Καπιτώλιο

Με σύμπασα την υφήλιο να προσπαθεί ακόμη να ξεπεράσει το σοκ της αιματηρής εισβολής οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, την Τετάρτη το πρωί (Τετάρτη βράδυ, ώρα Ελλάδος), όλοι αναζητούν να βρουν την ταυτότητα του εισβολέα - συμβόλου του συμβάντος, έναν γυμνόστηθο άνδρα με τατουάζ, βαμμένο πρόσωπο στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και ένα γούνινο καπέλο με κέρατα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον 32χρονο Τζέικ Αντζέλι, γνωστό και ως «Σαμάνος της QAnon», ένας φανατικός υποστηρικτής του Τραμπ, ο οποίος δίνει πάντα το παρών στις συγκεντρώσεις και πορείες της αμερικανικής Ακροδεξιάς.

Ο Αντζέλι βρισκόταν στο μπροστινό μέρος μιας ομάδας διαδηλωτών που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστυνομία της Ουάσινγκτον που προσπάθησε μάταια να προστατεύσει το κτίριο. Στην συνέχεια, μπήκε στην αίθουσα της Γερουσίας όπου φωτογραφήθηκε να φωνάζει και να ποζάρει πάνω στην έδρα.

Ο εκκεντρικός 32χρονος, με μια ντουντούκα στο χέρι μπήκε στην αίθουσα των συνεδριάσεων και στάθηκε πάνω στο βήμα, εκεί όπου μόλις νωρίτερα είχαν απευθύνει τον λόγο τους ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και η Νάνσι Πελόζι.

(1) To those of you who think the protestors in DC tonight were leftists acting as Trump supporters... pic.twitter.com/6B72oDP9JB

— Alexa Michael (@alexamichael19) January 7, 2021