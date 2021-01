Τζόνσον: Εικόνες ντροπής στο Αμερικανικό Κογκρέσο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ζήτησε τον τερματισμό των «ντροπιαστικών εικόνων» στην Ουάσινγκτον, όπου διαδηλωτές εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την εκλογική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ντροπιαστικές εικόνες στο αμερικανικό Κογκρέσο», δήλωσε ο Τζόνσον στο Twitter. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο και είναι πλέον ζωτικής σημασίας να υπάρξει μια ειρηνική και ομαλή μετάβαση εξουσίας», τόνισε.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021