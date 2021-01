Αστυνομικός έσωσε 60χρονο δευτερόλεπτα πριν τον πατήσει τρένο

Ένα απίστευτο περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε σταθμό τρένου στην Ινδία.

Εκεί λοιπόν ένας 60χρονος επιχείρησε να περάσει στην απέναντι αποβάθρα, όχι όμως από την διάβαση, αλλά πηδώντας τα κάγκελα.

Το τρένο μάλιστα είχε αρχίσει να πλησιάζει τον σταθμό, όταν ο άνδρας αποφάσισε να κάνει πίσω βήματα επειδή του είχε φύγει το παπούτσι.

Μάλιστα αν και το τρένο ήταν ελάχιστα μέτρα μακριά, εκείνος περπατούσε σιγά σιγά αντί να τρέξει, με αποτέλεσμα να χρειαστεί την βοήθεια ενός αστυνομικού για να ανέβει στην αποβάθρα χωρίς να τραυματιστεί.

Για αυτό και μετά του έριξε και ένα χαστούκι.

#WATCH | Maharashtra: A constable of Mumbai Police helped a 60-year-old man, who got stuck at a railway track, save his life at Dahisar railway station in Mumbai yesterday. pic.twitter.com/lqzJYf09Cj

— ANI (@ANI) January 2, 2021