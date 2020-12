Η απίστευτη μάχη ερευνητή με πεινασμένο λιοντάρι: Έριξε μπουνιά στο πρόσωπο του ζώου

O Gotz Neef κοιμόταν στο δέλτα ποταμού της Μποτσουάνα όταν τον πλησίασε ένα λιοντάρι.

Αυτό που θα ακολουθούσε μοιάζει βγαλμένο από νοσηρή φαντασία.

Ο 32χρονος ερευνητής έριξε μπουνιά στο άγριο θηρίο για να το διώξει, αυτό το εξαγρίωσε όμως ακόμα περισσότερο.

Ο φίλος του, Dr Rainer Von Brandis, προσπάθησε να τρομάξει το λιοντάρι φωνάζοντας και πετώντας του ακαθαρσίες ελέφαντα.

Researcher punches a LION in the face as it tries to EAT him in Botswana https://t.co/YizJATIbGa

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 24, 2020