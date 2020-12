Πυροβολισμοί στον σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στο νοσοκομείο του Μέριλαντ

Ένας πράκτορας του FBI φέρεται να συμμετείχε σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στο νοσοκομείο του Μέριλαντ στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το nbcwashington η αστυνομία έλαβε μια αναφορά λίγο πριν από τις 7 το πρωί (σ.σ. τοπική ώρα) για «πυροβολισμό που εμπλέκεται πράκτορας του FBI» σε ένα τρένο κοντά στο σταθμό Medical Center στο Montgomery County.

Developing: An FBI agent was involved in a shooting on board a Metro train in Montgomery County, Metro officials say. One person was taken to a hospital https://t.co/KvKLSlVUA8

