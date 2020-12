Κοριτσάκι 3 ετών που υπνοβατούσε πέθανε από το κρύο στον παγωμένο διάδρομο του σπιτιού του

Ένα κοριτσάκι 3 μόλις ετών πέθανε από το κρύο στη Ρωσία. Το κοριτσάκι υπνοβατούσε και βρέθηκε στον παγωμένο διάδρομο του σπιτιού της, χωρίς οι γονείς της να καταλάβουν ότι είχε σηκωθεί από το κρεβάτι, όπως αναφέρει η μητέρα.

Η 3χρονη Αντζελίνα εντοπίστηκε νεκρή κοντά στην πόρτα του σπιτιού από την 23χρονη μητέρα της Σβετλάνα Κουλέσοβα, η οποία δεν τη βρήκε στο κρεβάτι της και άρχισε να την ψάχνει.

Η οικογένεια είχε γιορτάσει νωρίτερα τα γενέθλια της μικρότερης κόρης, που έγινε ενός, στο σπίτι της στην πόλη Σάτκα της Ρωσίας. Η μητέρα ανέφερε στην τοπική αστυνομία ότι έβαλε την Αντζελίνα για ύπνο πριν από τα μεσάνυχτα. Η ίδια και ο σύζυγός της είδαν για λίγο τηλεόραση και στη συνέχεια πήγαν και εκείνοι για ύπνο.

«Όταν ξυπνήσαμε το πρωί, δεν την βρήκαμε στο κρεβάτι της. Τη βρήκαμε στον διάδρομο. Ήταν στο πάτωμα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τους γονείς της μικρής, υπνοβατούσε συχνά και έπρεπε να την επιστρέφουν στο κρεβάτι της τη νύχτα. Τη νύχτα της τραγωδίας όμως, στις 4 Δεκεμβρίου, κανείς τους δεν την άκουσε να βγαίνει από το δωμάτιό της.

Η μητέρα πιστεύει ότι το κορίτσι υπνοβάτησε μέχρι τον διάδρομο, που δεν είχε θέρμανση και δεν μπόρεσε να βρει τον τρόπο να επιστρέψει. «Υπνοβατούσε. Πήγε στον διάδρομο και δεν κατάφερε να γυρίσει πίσω».

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση και εξετάζει την πιθανότητα να πρόκειται για θάνατο από αμέλεια εκ μέρους της μητέρας, που βρίσκεται αντιμέτωπη με 2ετή φυλάκιση αν καταδικαστεί.

«Η έρευνα έδειξε ότι το κοριτσάκι έφυγε μόνη της από τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Περπάτησε μέχρι τον διάδρομο όπου υπέστη υποθερμία και πέθανε», δήλωσε αστυνομικός.

Οι αναφορές, σύμφωνα με τη Daily Mail, κάνουν λόγο για θερμοκρασία -15 βαθμών Κελσίου στον χώρο όπου πέθανε το κοριτσάκι.

