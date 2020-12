Θανατοποινίτης 40 ετών εκτελέστηκε στις ΗΠΑ

Το «πράσινο φως» για την εκτέλεση Αφροαμερικανού που είχε καταδικαστεί για φόνο και κρατούνταν σε ομοσπονδιακή φυλακή στην Ιντιάνα έδωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η προεδρική θητεία του οποίου λήγει σε μερικές εβδομάδες.

Ο Μπράντον Μπέρναρντ, 40 ετών, πέθανε με θανατηφόρα ένεση χθες, Πέμπτη, το βράδυ στην ομοσπονδιακή φυλακή στο Τερ Οτ της Ιντιάνα, σύμφωνα με ρεπορταζ των μέσων ενημέρωσης που επικαλείται το ΑΜΠΕ.

Ο Μπέρναρντ είχε συλληφθεί για διπλό φόνο που είχε διαπράξει ως 18χρονος και μέλος μιας συμμορίας και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε θάνατο από ορκωτό δικαστήριο. Η σταρ των τηλεοπτικών ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ εξέφρασε την αντίθεσή της στην εκτέλεση της θανατικής ποινής του.

Jurors in this man’s case are changing their minds about sentencing him to death at age 19. But Brandon Bernard, now 40, is scheduled to be executed on December 10. He would be the 9th prisoner executed under AG Bill Barr since the summer.

Η ίδια έγραψε στο Twitter: «1 ώρα μέχρι να εκτελεσθεί ο Μπράντον Μπέρναρντ. Είναι Ημέρα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων #HumanRightsDay και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτελούμε κάποιον που ήταν 18 ετών όταν έγινε το έγκλημα, δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε και έχει αναμορφώσει τον εαυτό του. Μεγάλη ντροπή».

1 hour until Brandon Bernard will be executed. It’s #HumanRightsDay and here in the United States we are executing someone who was 18 at the time of the crime, was not the shooter and has rehabilitated himself. So shameful. 💔

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 10, 2020