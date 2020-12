Εντυπωσιακές εικόνες από την ιστορική προσσελήνωση ρομποτικού σκάφους της Κίνας

Με επιτυχία σήμερα προσσεληνώθηκε το κινεζικό ρομποτικό σκάφος «Chang'e 5». Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της ιστορικής διαστημικής αποστολής του, στόχος της οποίας είναι να μεταφέρει στη Γη δείγματα από την επιφάνεια του φεγγαριού.

Η Κίνα εκτόξευσε το σκάφος στις 24 Νοεμβρίου. Η αποστολή, που δεν είναι επανδρωμένη, φέρει το όνομα της κινεζικής θεότητας του φεγγαριού. Ο στόχος της είναι να συλλέξει σεληνιακό υλικό που θα βοηθήσει τους επιστήμονες να μάθουν περισσότερα για την προέλευση της Σελήνης.

Σε περίπτωση που τα καταφέρει, η Κίνα θα γίνει η τρίτη χώρα, μετά τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση (Ρωσία).

Separation between lander/ascent vehicle and orbiter/return vehicle of #Change5 on Lunar orbit. Video taken from the orbiter/return vehicle. pic.twitter.com/05Q4cfZKbT

— 星海 (@starmil_admin) November 30, 2020