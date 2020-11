Ομηρία στην Αγία Πετρούπολη: Οχυρώθηκε στο διαμέρισμα με τα έξι παιδιά και απειλεί

Ένας άνδρας, κάτοικος της Αγίας Πετρούπολης, κλείστηκε σε διαμέρισμα με έξι παιδιά στην συνοικία Κολπίνσκι της πόλης, τα οποία και απειλεί, μεταδίδει το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο πηγή των υπηρεσιών άμεσης δράσης.

«Ένας άνδρας έχει οχυρωθεί σε διαμέρισμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με έξι παιδιά τα οποία και απειλεί» δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι ο άνδρας βρίσκεται σε κατάσταση μέθης.

Η ίδια πηγή, όπως μεταδίδει το TASS και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο ειδήσεων, ανάφερε ότι ο λόγος που ο άνδρας κρατάει τα παιδιά ομήρους ενδέχεται να είναι κάποια προστριβή με τη σύζυγό του.

In Kolpino outside St. Petersburg a man is holding six children hostage. He chased their mother out of the home and is threatening them with an axe and a knife. https://t.co/38cG5Ra4ud

