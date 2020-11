Άνδρας με τσεκούρι κρατά 6 παιδιά ομήρους στην Αγία Πετρούπολη

Ένας άντρας κρατά έξι παιδιά ομήρους σε προάστιο της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, σύμφωνα με πηγή από την αστυνομία που επικαλείται το Sputnik.

«Ένας άντρας έχει πάρει 6 παιδιά ομήρους σε διαμέρισμα», ανέφερε η πηγή.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο άντρας είναι οπλισμένος με τσεκούρι.

In Kolpino outside St. Petersburg a man is holding six children hostage. He chased their mother out of the home and is threatening them with an axe and a knife. https://t.co/38cG5Ra4ud

— X Soviet (@XSovietNews) November 24, 2020