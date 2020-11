Σοκαριστικές εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα 6μελούς οικογένειας που έχασε δύο παιδιά

Ένα αυτοκίνητο που μετέφερε μια εξαμελή οικογένεια έπεσε πάνω σε ένα φράγμα της Αυστραλίας, προκαλώντας μια φριχτή τραγωδία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας του Κουίνσλαντ, ίσως ήταν η κόπωση του οδηγού η πιθανότερη αιτία που οδήγησε στο μοιραίο δυστύχημα που άφησε δύο παιδιά νεκρά και ένα βρέφος να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και χτύπησε πάνω σε φράγμα στο νοτιο-ανατολικό τμήμα της πολιτείας το Σάββατο το απόγευμα.

Beaudesert-Boonah Rd remains closed after a vehicle with six people inside crashed into Wyaralong Dam near Beaudesert shortly after 2pm @abcbrisbane pic.twitter.com/2af4fCLsT1

— Anna Hartley (@Anna_Hartley1) November 22, 2020