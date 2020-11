Το αγόρι που πρωταγωνίστησε σε βίντεο του ISIS και απείλησε τον Ντόναλντ Τραμπ

Πριν από λίγα χρόνια πρωταγωνίστησε σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο του Ισλαμικού Κράτους και απειλούσε τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν τότε 10 ετών. Σήμερα, το 13χρονος αγόρι δηλώνει ότι αισθάνεται «γλυκιά ανακούφιση» που επέστρεψε στις ΗΠΑ.

Ο Μάθιου μεταφέρθηκε στη Συρία από τη μητέρα του και τον πατριό του. Όταν καταγράφηκε το βίντεο ήταν 10 ετών και έλεγε στον Τραμπ να ετοιμάζεται για μάχη σε αμερικανικό έδαφος.

Τον τελευταίο καιρό ζει με τον πατέρα του. Επέστρεψε στο σπίτι με τη βοήθεια του αμερικανικού στρατού το 2018. «Συνέβη και τελείωσε. Είναι όλα πίσω μου τώρα» δήλωσε το αγόρι στο BBC. «Ήμουν τόσο μικρός που δεν καταλάβαινα τίποτα».

Ο Μάθιου χρειάστηκε θεραπεία για να αντιμετωπίσει όλα όσα συνέβησαν και τα πηγαίνει καλά, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο πατριός του πέθανε σε μια επίθεση το καλοκαίρι του 2017, ενώ η μητέρα του, Σαμάνθα Σάλι, καταδικάστηκε αυτόν τον μήνα για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και θα περάσει 6,5 χρόνια στη φυλακή.

Το βίντεο του ISIS...

