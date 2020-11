Εκλογές ΗΠΑ 2020: Προειδοποίηση του Facebook στα post των προεδρικών υποψηφίων

Μετά το πρωινή επισήμανση του Twitter σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για περιεχόμενο αμφισβητούμενο και πιθανώς παραπλανητικό, το Facebook ανακοίνωσε ότι πρόσθεσε σήμανση στα μηνύματα και των δύο προεδρικών υποψήφιων στις αμερικανικές εκλογές εξηγώντας ότι η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται.

«Μόλις ο πρόεδρος Τραμπ άρχισε να αναρτά πρόωρες διεκδικήσεις για νίκη, αρχίσαμε να αναρτάμε προειδοποιήσεις στο Facebook και στο Instagram ότι συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων και ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον νικητή» αναφέρει η Facebook Inc σε ανακοίνωσή της, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Το πρωί, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Twitter για απόπειρα «κλοπής» των εκλογών.

To Twitter προειδοποίησε τους χρήστες του για το μήνυμα, στο οποίο κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ότι προσπαθούν «να κλέψουν» τις εκλογές. «Ένα μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου που κοινοποιείται σε αυτό το Tweet είναι αμφισβητούμενο και μπορεί να είναι παραπλανητικό σε εκλογές ή άλλη πολιτική διαδικασία» αναφέρει.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020