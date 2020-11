Εκλογές ΗΠΑ 2020: Τρεις τίτλοι που μπορεί να διαβάσουμε όταν ξυπνήσουμε αύριο και ένα απίθανο σενάριο

Η ώρα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ έχει φτάσει και σε δημοσίευμά του το BBC αναφέρεται στα τρία πιθανά σενάρια της κάλπης, σχολιάζοντας πως οποιοδήποτε από αυτά δεν θα αποτελέσει έκπληξη.

1. Εύκολη νίκη του Τζο Μπάιντεν

Το πρώτο σενάριο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναφέρει πως οι δημοσκοπήσεις βγαίνουν σωστές και ο Τζο Μπάιντεν κερδίζει μια άνετη νίκη στις προεδρικές εκλογές.

2. Νίκη – σοκ για τον Τραμπ

Οι δημοσκοπήσεις δεν βγαίνουν σωστές και ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει μια δεύτερη θητεία. Κλειδί αυτής της επιτυχίας είναι όσα συμβαίνουν σε Πενσιλβάνια και Φλόριντα.

«Κανείς δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις ότι ο Μπάιντεν έχει προβάδισμα τριών - τεσσάρων μονάδων στη Φλόριντα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το 2020 ο Τραμπ τα πηγαίνει σήμερα πολύ καλύτερα με τους ισπανόφωνους από ό,τι το 2016. Στην Πενσιλβάνια από την άλλη είναι οι λευκοί της εργατικής τάξης, που ενδέχεται να δώσουν στον νυν πρόεδρο την ψήφο τους», αναφέρει το δημοσίευμα.

3. Σαρωτική νίκη σοκ για τον Μπάιντεν

όπως και στο δεύτερο σενάριο, οι δημοσκοπήσεις κάνουν λάθος. Μόνο που αυτή τη φορά κάνουν λάθος στην αντίθετη κατεύθυνση. Και αυτή είναι η πιθανότητα ο Μπάιντεν όχι μόνο να κερδίσει σε αυτές τις εκλογές, αλλά να κερδίσει και με διαφορά.

Την τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής εκστρατείας, ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει τα κρούσματα της Covid-19 να έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα- ρεκόρ, τον αριθμό των εισαγωγών στα νοσοκομεία στα ύψη και τους θανάτους να οδεύουν προς τους 1.000 ημερησίως.

Σε αυτή την περίπτωση ο Μπαίντεν θα μπορούσε να κερδίσει σε Τέξας, Οχάιο, Άιοβα, Τζόρτζια ακόμη και τη Νότια Καρολίνα.

4. Το απίθανο σενάριο, αλλά έχουμε 2020

Υπάρχει και ένα τέταρτο σενάριο, απίθανο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Κι αυτό είναι ένα οριακό αποτέλεσμα χωρίς ξεκάθαρο νικητή ανάμεσα σε Τραμπ και Μπάιντεν και τις ΗΠΑ διχασμένες όπως ποτέ ξανά.

Ο συντάκτης αναφέρει πως δεν θεωρεί πιθανό ένα τέτοιο σενάριο ωστόσο «έχουμε 2020».

Three possible US election scenarios you could wake up to tomorrow morning https://t.co/IAEBM2KE76

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 3, 2020