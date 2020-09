Βγαίνει στο σφυρί έργο του Banksy – Πόσο εκτιμάται ότι θα πουληθεί

Δημοπρατείται στις 21 Οκτωβρίου στο Sotheby's του Λονδίνου το έργο του Banksy «Show me the Monet», ερμηνεία από τον καλλιτέχνη δρόμου και ακτιβιστή του ιμπρεσιονιστικού αριστουργήματος του 1899 του Κλοντ Μονέ «Le Bassin aux Nympheas (Η Λιμνούλα με τα Νούφαρα)».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η ελαιογραφία του Banksy θα αποφέρει ποσό μεταξύ 3,9 και 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ανώνυμος καλλιτέχνης από το Μπρίστολ ολοκλήρωσε το έργο το 2005 στο πλαίσιο της σειράς έργων του, «Crude Oils», στα οποία επισκέπτεται εμβληματικά έργα ζωγραφικής, κάνοντας ένα είδος remix:

Τα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ μαραίνονται μέσα σε ένα βάζο. Στα «Νυχτοπούλια» του Έντουαρντ Χόπερ, απεικονίζεται ένας θυμωμένος άντρας που φορά μποξεράκι με τη σημαία της Μεγάλης Βρετανίας, δευτερόλεπτα αφότου έσπασε με μια καρέκλα τη βιτρίνα του μπαρ. To «Μέριλιν» του Άντι Γουόρχολ παρουσιάζεται με το πρόσωπο της Κέιτ Μος στη θέση του προσώπου της Μέριλιν Μονρόε.

Ο πίνακας που θα δημοπρατηθεί τον Οκτώβριο είναι το διάσημο έργο του Μονέ αλλά η λιμνούλα είναι γεμάτη με αναποδογυρισμένα καροτσάκια σουπερμάρκετ ενώ ένας κώνος που σηματοδοτεί «έργα επί της οδού» χοροπηδά στην επιφάνεια του νερού αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Σε ένα από τα πιο σημαντικά έργα ζωγραφικής του, ο Banksy πήρε την εμβληματική απεικόνιση της ιαπωνικής γέφυρας στον φημισμένο κήπο του μαιτρ του ιμπρεσιονισμού στο Ζιβερνί και τη μετέτρεψε σε μια σύγχρονη παράνομη χωματερή. Πιο πολύ κανάλι παρά μια ειδυλλιακή λιμνούλα με νούφαρα» είπε ο επικεφαλής για την Ευρώπη του τομέα «Σύγχρονη Τέχνη» στου Sotheby's, Alex Branczik. «Πάντα προφητικός ως φωνή διαμαρτυρίας και κοινωνικής διαφωνίας, εδώ ο Banksy ρίχνει φως στην αδιαφορία της κοινωνίας για το περιβάλλον σε όφελος των σπάταλων υπερβολών του καταναλωτισμού» επισήμανε.

Το «Show me the Monet» εκτέθηκε, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας στην αίθουσα τέχνης του Sotheby's στη New Bond Street και θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ πριν επιστρέψει στο Λονδίνο για την online δημοπρασία.

Δείτε εδώ το έργο