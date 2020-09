Φριχτός θάνατος γυναίκας σε ασανσέρ – Το σώμα της εγκλωβίστηκε μεταξύ ορόφων

Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Βοστόνης έχασε με τραγικό τρόπο της ζωής της, όταν ο ανελκυστήρας της οικίας της έπεσε στο κενό, αιχμαλωτίζοντας το σώμα της μεταξύ των ορόφων.

Σύμφωνα μάλιστα με τοπικό δίκτυο, γείτονας που είδε το πτώμα της μετά το μακάβριο δυστύχημα μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο.

Η 38χρονη ακαδημαϊκός Carrie O’Connor είχε μετακομίσει πριν από μερικές εβδομάδες στη μοιραία πολυκατοικία της Βοστόνης. Εκείνη τη μέρα ανέβαινε με το ασανσέρ στο σπίτι της, κρατώντας ένα μεγάλο δέμα στα χέρια.

The University is mourning the loss of Carrie O’Connor, a @BU_CAS lecturer in French. She is remembered for her passion for language, learning, and diversity. https://t.co/YTaoZzfLhY

— Boston University (@BU_Tweets) September 15, 2020