Συγκλονισμένη η Ιταλία: Συμμορία ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 21χρονο – «Φώναζε ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει»

Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ένας 21χρονος στην Ιταλία με καταγωγή από το Πράσινο Ακρωτήρι ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από συμμορία. Μάρτυρας δήλωσε πως ο νεαρός φώναζε ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει.

Ο φρικτός θάνατος του Willy Monteiro Duarte έχει σοκάρει την Ιταλία και τα Μέσα της χώρας ξετυλίγουν το κουβάρι της επίθεσης που δέχθηκε από μία συμμορία, τη στιγμή που προσπαθούσε να σώσει έναν φίλο του.

Όπως αναφέρει η La Repubblica ο νεαρός σφαγιάστηκε από κλωτσιές στο κεφάλι, γονατιές στο στήθος και δυνατές γροθιές.

Μία γυναίκα που ήταν μπροστά στο περιστατικό ανέφερε: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις κραυγές αυτού του μικρού αγοριού. "Αρκετά, παρακαλώ, αρκετά δεν μπορώ να αναπνεύσω", έλεγε. Ένα φτωχό πλάσμα. Αυτοί ήταν διάβολοι, όχι άνθρωποι. Όταν τελείωσε ο ξυλοδαρμός αυτοί έφυγαν με ένα SUV σαν να μη συνέβη τίποτα».

Είναι οι Mario Pincarelli 22, Francesco Belleggia 23, Marco και Gabriele Bianchi αντίστοιχα 24 και 26. Όλοι έχουν ιστορικό, κάποιοι για τραυματισμούς και κάποιοι για ναρκωτικά. Γνωστοί στην Άρτενα για την άσκηση αθλητικών αγώνων και κοντά σε ακροδεξιού κύκλους, οι τέσσερις εξακολουθούν να βάφονται με το αίμα του θύματος. Η κατηγορία για την οποία συνελήφθησαν είναι ανθρωποκτονία.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής, στο Colleferro, μίας πόλης μία ώρα μακριά από τη Ρώμη.

Ο 21χρονος είχε βγει μαζί με φίλους του σε κλαμπ κοντά στην κεντρική πλατεία. Φεύγοντας από το μαγαζί ο Willy είδε πως ένας πρώην συμμαθητής του είχε πρόβλημα, σε έναν διαπληκτισμό.

Τότε ο νεαρός παρενέβη για να βοηθήσει τον φίλο του, σπρώχνοντας τον επιτιθέμενο, αλλά εκείνος κάλεσε αμέσως για ενισχύσεις. Μέσα σε τρία λεπτά εμφανίστηκε ένα μαύρο SUV με τρία άτομα και αφήνοντας τις πόρτες ανοιχτές, άρχισαν να επιτίθενται στον 21χρονο και σε όσους ήταν παρόντες.

Όλοι κατάφεραν να ξεφύγουν, εκτός όμως από τον Willy ο οποίος έπεσε στο έδαφος μετά από κλωτσιές και γροθιές. «Έμοιζαν με κινήσεις πολεμικών τεχνών», ανέφερε η γυναίκα που είδε την επίθεση.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη των Mario Pincarelli 22 ετών, Francesco Belleggia 23 ετών, Marco και Gabriele Bianchi 24 και 26 ετών αντίστοιχα.

Όλοι τους έχουν ιστορικό για τραυματισμούς, ενώ κάποιοι και για ναρκωτικά.

Οι τέσσερις δράστες ασχολούνται με πολεμικές τέχνες και είναι γνωστοί στις Αρχές πως βρίσκονται κοντά σε ακροδεξιούς κύκλους.

Σύμφωνα με την Μessagero οι αδελφοί Bianchi απορρίπτουν τις κατηγορίες απέναντι στον ανακριτή λέγοντας πως: «δεν τον αγγίξαμε».

«Απορρίπτουμε όλες τις κατηγορίες. Βρεθήκαμε εκεί για να τους χωρίσουμε και είδαμε αναταραχή όταν φτάσαμε», συμπλήρωσαν.

Ο δικηγόρος των δύο αδερφών αναφέρει πως οι κάμερες ασφαλείας δεν έχουν καταγράψει τον ξυλοδαρμό, αλλά μόνο την άφιξη και την αναχώρηση του αυτοκινήτου, σημειώνοντας πως οι πελάτες του κατηγορούνται για ανθρωποκτονία δίχως να υπάρχει η κατηγορία για φυλετικό μίσος.

Ο Willy εργαζόταν σε ένα ξενοδοχείο ως βοηθός μάγειρα και το όνειρό του ήταν να αγωνιστεί με τη φανέλα της αγαπημένης του Ρόμα.

Μάλιστα οι «τζιαλορόσι» αποχαιρέτησαν με μήνυμά τους στο twitter τον 21χρονο, γράφοντας: «Ο Willy ονειρευόταν να παίξει μία μέρα με τη φανέλα της αγαπημένης του Ρόμα. Αυτό το όνειρο τελείωσε με τον πιο τραγικό και βάναυσο τρόπο. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του».

Willy Monteiro Duarte dreamed of one day pulling on the Giallorossi shirt of his beloved #ASRoma.

That dream ended last night, in the most tragic and brutal of circumstances.

Our thoughts are now with Willy’s family and friends.

Rest In Peace, Romanista 💛❤ pic.twitter.com/OiPGh0RO1O

— AS Roma English (@ASRomaEN) September 7, 2020