ΗΠΑ: Αφροαμερικανός πυροβολήθηκε πισώπλατα από αστυνομικό στο Ουισκόνσιν

Ένας αφροαμερικανός άνδρας εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση χθες το απόγευμα μετά τον τραυματισμό του στην πολιτεία Ουισκόνσιν από πυρά αστυνομικού στην πλάτη, σχεδόν εξ επαφής, συμβάν που εξώθησε δεκάδες πολίτες να συγκεντρωθούν αμέσως μετά και να διαδηλώσουν στον τόπο του συμβάντος.

Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 17:00 (τοπική ώρα) στην πόλη Κενόουσα, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν για «ενδοοικογενειακό συμβάν».

Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο από αστυνομικούς, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης.

Police shoot #JacobBlake, point-blank range in #Kenosha, Blake was transported flight for life in serious condition.

As you can hear in the background of the video, this happened in front of multiple witnesses.

