Δίχασε το twitter ο Έλον Μασκ: Θα κάνουμε πραξικόπημα όπου θέλουμε

«Καταιγίδα» σχολίων προκάλεσε ένα και μόνο «τιτίβισμα» του Έλον Μασκ στο twitter. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX είπε ότι ένα κυβερνητικό νομοσχέδιο για την ενίσχυση της παρακμάζουσας οικονομίας της Αμερικής «δεν θα ήταν προς το συμφέρον του λαού» σύμφωνα με όσα αναμεταδίδει το telesurenglish.net.

Τότε ένας σχολιαστής του απάντησε πως: «Ξέρεις τι δεν ήταν προς το συμφέρον των ανθρώπων; Η αμερικανική κυβέρνηση οργανώνει πραξικόπημα εναντίον του Έβο Μοράλες στη Βολιβία, ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε το λίθιο εκεί».

Η επόμενη απάντηση του Έλον Μασκ ήταν αυτή που δίχασε το twitter καθώς κάποιοι την εξέλαβαν ως αστείο.

«Θα κάνουμε πραξικόπημα όπου θέλουμε! Αντιμετωπίστε το» έγραψε ο Έλον Μασκ.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος πήρε θέση δημόσια σχετικά με το tweet του δισεκατομμυριούχου και χρησιμοποιώντας τον δικό του λογαριασμό στο twitter έγραψε: «ουσιαστικά πιστώνεται το πραξικόπημα για το λίθιο της Βολιβία»

“Renewable” energy kingpin Elon Musk practically takes credit for the Bolivian lithium coup just months after planning a meeting with Bolsonaro ahead of a Tesla factory in lithium rich Brazil https://t.co/PcizH4pLfQ https://t.co/7kTrA7fPsV pic.twitter.com/zaVqte1KHW

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) July 25, 2020