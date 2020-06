Ο Τραμπ απειλεί να κόψει κάθε σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα

Την απειλή του να διακόψει τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα αφού ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το διεθνές εμπόριο Ρόμπερτ Λάιτχάιζερ δήλωσε στο Κογκρέσο ότι δεν θεωρεί πως κάτι τέτοιο αποτελεί βιώσιμη λύση.

«Δεν έφταιγε ο πρεσβευτής Λάιτχάιζερ (χθες στην επιτροπή) επειδή ίσως δεν ήμουν εντελώς ξεκάθαρος, όμως οι ΗΠΑ σίγουρα διατηρούν μια επιλογή, υπό διάφορους όρους, μιας πλήρους διακοπής των σχέσεών τους με την Κίνα» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Ο Λάιτχάιζερ, αρχιτέκτονας της οικονομικής συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Ιανουάριο, εμφανίστηκε ενώπιον του Κογκρέσου θετικός και αισιόδοξος, επαναλαμβάνοντας ότι οι κινεζικές αρχές θα τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις τους για τη μαζική αγορά αμερικανικών γεωργικών προϊόντων.

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!

