Ανθρωποκυνηγητό στη Νέα Ζηλανδία: Νεκρό από πυροβολισμούς στέλεχος της Τροχαίας σε έλεγχο ρουτίνας

Σε συναγερμό βρίσκεται το Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία μετά τους πυροβολισμούς σε έλεγχο ρουτίνας σε αυτοκίνητο, που είχαν ως αποτέλεσμα ένας άνδρα της Τροχαίας να πέσει νεκρός κι ένας να τραυματιστεί σοβαρά.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.

Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί κοντά στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το αιματηρό συμβάν στο Όκλαντ τέθηκαν σε lockdown καθώς αστυνομικοί αναζητούν τον ένοπλο, που τραυμάτισε επίσης έναν πολίτη όταν διέφυγε αναπτύσσοντας ταχύτητα, όπως περιγράφει το ΑΜΠΕ.

Tragic news as officer confirmed dead after shooting in Massey Auckland. #BlueLivesMatter @nzpolice pic.twitter.com/VPT0peXqRj

— Common Sense NZ (@commonsense_nz) June 19, 2020