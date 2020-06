ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί τήρησαν σιγή οκτώ λεπτών και 46 δευτερολέπτων στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ

Οι Δημοκρατικοί στο Αμερικανικό Κογκρέσο έκλιναν σήμερα το γόνυ για οκτώ λεπτά και 46 δευτερόλεπτα σιωπής αποτείνοντας φόρο τιμής στον Τζορτζ Φλόιντ και άλλους Αφροαμερικανούς «που έχασαν άδικα τη ζωή τους», προτού παρουσιάσουν την πρότασή τους για μια μεταρρύθμιση της αστυνομίας. Ο λευκός αστυνομικός που προκάλεσε τον θάνατο του Φλόιντ αναμένεται να εμφανιστεί αργότερα σήμερα για πρώτη φορά ενώπιον δικαστηρίου στη Μινεάπολις.

Η Δημοκρατική πρόεδρος του Κογκρέσου Νάνσι Πελόζι, ο επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, καθώς και περίπου 20 κοινοβουλευτικοί, εκ των οποίων αρκετοί Αφρομμερικανοί, συγκεντρώθηκαν στην «Αίθουσα της χειραφέτησης», που ονομάστηκε έτσι προς τιμή των σκλάβων που εργάστηκαν στην κατασκευή του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον, τον 18ο αιώνα.

House and Senate Democrats observe a moment of silence for all of the Black lives we have lost in America due to police brutality and for those who have also suffered physical and emotional abuse. It is time for a change. Enough is enough. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bz6rCUCCND

— The Black Caucus (@TheBlackCaucus) June 8, 2020