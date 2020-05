Συντριβή αεροπλάνου με ιατρικό εξοπλισμό στη Σομαλία: «Καταρρίφθηκε κατά λάθος»

Ένα μικρό αεροσκάφος που μετέφερε ιατρικό εξοπλισμό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης συνετρίβη στην περιοχή Μπέι της νότιας Σομαλίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι επτά επιβαίνοντες σε αυτό, ανέφερε ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας της περιοχής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ η πηγή αυτή δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις, ωστόσο κενυατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για ένα Embraer 120 που ανήκε στην εταιρεία African Express, η οποία εδρεύει στην Κένυα. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Μογκαντίσου με προορισμό την πόλη Μπαρντάλε.

Σύμφωνα με τα MME της Κένυας, το αεροσκάφος χτυπήθηκε κατά λάθος από «φίλια πυρά» των αιθιοπικών δυνάμεων που ελέγχουν την Μπαρντάλε ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί. Οι Αιθίοπες δεν είχαν ενημερωθεί ότι το αεροπλάνο θα προσγειωνόταν στην πόλη, γεγονός που οδήγησε στην κατά λάθος κατάρριψή του.

Το πρακτορείο Reuters έκανε λόγο για επτά νεκρούς, ωστόσο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα θύματα είναι έξι, εκ των οποίων οι δύο ήταν οι Κενυάτες πιλότοι.

