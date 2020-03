Κίνα-Κοροναϊός: Κατέρρευσε ξενοδοχείο που χρησιμοποιούνταν για καραντίνα

Ξενοδοχείο στην πόλη Quanzhou της Κίνας κατέρρευσε, ενώ βρίσκονταν σε αυτό ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό και βρίσκονταν σε καραντίνα.

Δεκάδες είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 23 άτομα.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

— People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020