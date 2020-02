Χαμός σε γάμο στο Πακιστάν: Η πρώτη γυναίκα του γαμπρού εμφανίστηκε και αποκάλυψε πως είναι παντρεμένος άλλες δύο φορές

Οργισμένο πλήθος κυνήγησε κι έδειρε τον γαμπρό σε γάμο στο Πακιστάν, όταν η πρώτη του γυναίκα εμφανίστηκε στη διάρκεια του γάμου του για να ενημερώσει τη νέα του σύζυγο πως ήταν ήδη παντρεμένος και μάλιστα όχι με μία αλλά με δύο γυναίκες.

Ο κόσμος, εξοργισμένος από την αποκάλυψη, άρχισε να σπρώχνει και να χαστουκίζει τον 30χρονο γαμπρό Asif Rafiq Siddiqi, ο οποίος, με σκισμένα ρούχα, βρήκε καταφύγιο κάτω από ένα λεωφορείο, ώσπου τον έσωσαν άγνωστοι.

Η πολυγαμία είναι νόμιμη στο Πακιστάν, όπως σημειώνει το BBC. Ωστόσο, ενώ ένας άνδρας μπορεί να έχει έως και τέσσερις συζύγους, θα πρέπει να ζητεί τη συγκατάθεση των προηγούμενων γυναικών του πριν ξανανυμφευτεί.

Φαίνεται πως ο Siddiqi παρέλειψε αυτή τη σημαντική «λεπτομέρεια», κι έτσι η νέα του σύζυγος και η οικογένειά της έμαθαν για το παρελθόν του όταν η εξοργισμένη πρώτη του σύζυγος μπήκε στην αίθουσα όπου τελούνταν ο γάμος, στο Καράτσι.

«Τι συμβαίνει;» ακούγεται να ρωτά ένας από τους συγγενείς της νύφης, σε βίντεο του γάμου.

«Είναι ο άνδρας μου και πατέρας αυτού του παιδιού. Μου είπε πως θα πήγαινε στη Χιντεραμπάντ για τρεις μέρες» απάντησε η Madiha Siddiqi, κρατώντας το παιδί τους από το χέρι.

Τότε η οικογένεια την έσπρωξε σε δωμάτιο δίπλα στην αίθουσα όπου γινόταν ο γάμος κι έτσι μπόρεσε να τους παρουσιάσει κι άλλους συγγενείς της.

«Αυτή είναι η πεθερά μου, εδώ η κουνιάδα μου» είπε δείχνοντας τους συγγενείς που συνόδευαν τον γαμπρό.

«Δεν το ήξερες πως είναι ο άνδρας μου; Δεν σκέφτηκε ούτε το αθώο παιδί του» είπε απευθυνόμενη στη νύφη.

Αποκάλυψε μάλιστα πως είχε παντρευτεί στο 2016, αλλά ο άνδρας είχε μυστικά νυμφευτεί κι άλλη γυναίκα, το 2018. Η Siddiqi έμαθε για τον δεύτερο γάμο του συζύγου της με sms από τη νέα του γυναίκα. Αρχικά εκείνος αρνήθηκε τα πάντα αλλά μετά παραδέχθηκε πως είχε ξαναπαντρευτεί.

Η δεύτερη γυναίκα ήταν εκείνη που ειδοποίησε την πρώτη για τον τρίτο γάμο του 30χρονου, κι έτσι εκείνη βρέθηκε έξαλλη να ενημερώνει τη νέα του σύζυγο πως ήταν η τρίτη.

Δεν είναι σαφές τι ακολούθησε. Ωστόσο η Αστυνομία, που κλήθηκε στο σημείο, είπε στο BBC πως οι συγγενείς της νύφης έδειραν τον γαμπρό και του έσκισαν τα ρούχα. Οι αστυνομικοί τον έσωσαν μεταφέροντάς τον σε κοντινό αστυνομικό τμήμα, αλλά η οικογένεια της νύφης τους ακολούθησε και τον περίμενε να βγει.

Τη στιγμή που εμφανίστηκε, του επιτέθηκαν και πάλι, με αποτέλεσμα εκείνος να κρυφτεί κάτω από ένα λεωφορείο. Σε βίντεο από το περιστατικό ακούγονται να τον απειλούν να βγει μόνος του από το λεωφορείο αλλιώς θα το πυρπολήσουν. Τελικά άγνωστοι παρενέβησαν και τον βοήθησαν να βγει ενώ οι συγγενείς της νύφης ετοιμάζονταν να του επιτεθούν και πάλι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, επίσημη καταγγελία δεν έγινε. «Είναι οικογενειακό θέμα» εξήγησε ένας από τους αστυνομικούς.

First wife thrashes husband at his third wedding in Karachihttps://t.co/BYqSFASNIL pic.twitter.com/sJOj54eYcl

— The Express Tribune (@etribune) February 11, 2020