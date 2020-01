Συντριβή αεροσκάφους στο Αφγανιστάν: Ανήκε στον στρατό των ΗΠΑ

Το αεροσκάφος που συνετρίβη σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν σε περιοχή που ελέγχεται από τους Ταλιμπάν, ανήκει στον αμερικανικό στρατό, δηλώνουν οι εξτρεμιστές αντάρτες.

Την ίδια ώρα, το αφγανικό υπουργείο Άμυνας να διαψεύδει ότι το αεροπλάνο που καταρρίφθηκε ήταν αφγανικό.

Λίγο αργότερα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το αεροσκάφος που συνετρίβη στο Αφγανιστάν ήταν ένα μικρό στρατιωτικό αεροπλάνο. Το Πεντάγωνο απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες σχετικά με την συντριβή.

Το αφγανικό τηλεοπτικό δίκτυο 1TVNews.af μετέδωσε ότι την ευθύνη για την κατάρριψη του αεροσκάφους ανέβαλαν οι Ταλιμπάν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο αεροπλάνο επέβαιναν αξιωματικοί της CIA.

Σύμφωνα με τους Ταλιμπάν, το αεροσκάφος «πετούσε σε αποστολή παρακολούθησης».

#AlFath Enemy intelligence aircraft crashed in Sado Khelo area of Deh Yak district #Ghazni noon hours today resulting in all crew & high-ranking CIA members killed. Wreckage & dead bodies laying at crash site. https://t.co/DL7qwHpcRe

Ο τύπος του αεροσκάφους ανταποκρίνεται στον τύπο των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται στη χώρα από την αμερικανική πολεμική αεροπορία για αποστολές ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

«Το αεροπλάνο που πραγματοποιούσε αποστολή των υπηρεσιών πληροφοριών, καταρρίφθηκε στην περιοχή Σάντο Χελ της τοποθεσίας Ντεχ Γιακ της επαρχίας Γάζνι», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ανταρτών Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, προσθέτοντας ότι όλοι όσοι επέβαιναν σε αυτό, ανάμεσά τους υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, είναι νεκροί.

Εκπρόσωπος του αφγανικού υπουργείου Άμυνας, ο Ροχουλάχ Αχμαντζάι, δήλωσε ότι το αεροσκάφος αυτό δεν ανήκε στις δυνάμεις της αφγανικής πολεμικής αεροπορίας, ούτε στην υπηρεσία πληροφοριών, ούτε στο υπουργείο Άμυνας ούτε στο υπουργείο Εσωτερικών.

Video shows wreckage allegedly of reported plane crashed in Ghazni. The markings on the plane bear a resemblance to those belonging to US Air Force. pic.twitter.com/RN5Huz9b40

