Οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι «έριξαν» το αεροπλάνο στο Αφγανιστάν

Νέα τροπή δίνουν οι Ταλιμπάν για το αεροσκάφος με τους 83 επιβαίνοντες που συνετρίβη στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, οι Ταλιμπάν ισχυρίζονται ότι το έριξαν εκείνοι επειδή ανήκει στον αμερικανικό στρατό και μετέφερε υψηλόβαθμους αξιωματικούς.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Ταλιμπάν, υποστηρίζουν ότι το αμερικανικό αεροσκάφος που βρισκόταν σε «μυστική αποστολή» συνετρίβη στην επαρχία Γκαζνί.

Σύμφωνα με δήλωση του Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, εκπροσώπου των Ταλιμπάν, όλοι οι επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της CIA, σκοτώθηκαν.

Την ίδια ώρα, ενώ στην αρχή έγινε γνωστό ότι το αεροπλάνο ήταν της εταιρείας Ariana Afghan Airlines, η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν «έπεσε» κανένα αεροπλάνο της.

Video shows wreckage allegedly of reported plane crashed in Ghazni. The markings on the plane bear a resemblance to those belonging to US Air Force. pic.twitter.com/RN5Huz9b40

— TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2020