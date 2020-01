Θρίλερ με τη συντριβή αεροσκάφους στο Αφγανιστάν

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της συντριβής αεροσκάφους στο Αφγανιστάν. Ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής αφγανικής αεροπορικής εταιρείας Ariana αρνήθηκε την πληροφορία ότι ένα από τα αεροπλάνα της έχει συντριβεί.

«Υπήρξε συντριβή αεροσκάφους, αλλά αυτό δεν ανήκει στην Ariana, διότι οι δύο πτήσεις της από την Χεράτ στην Καμπούλ και από την Χεράτ στο Δελχί είναι ασφαλείς», είπε, όπως μεταδίδει το Reuters.

Νωρίτερα, τοπικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι αεροσκάφος της εταιρείας συνετρίβη στην επαρχία Γάζνι του κεντρικού Αφγανιστάν.

Ariana airlines passenger plane crash in the Deh Yak district of Ghazni province. The Taliban are already according to several sources on the crash site. Afghanistan

