Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ισχυρίζεται σε ανακοίνωσή της ότι απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση, συλλαμβάνοντας μια γυναίκα που επιχείρησε να τοποθετήσει βόμβα κάτω από όχημα υπαλλήλου της αμυντικής βιομηχανίας, στην Αγία Πετρούπολη.

Στην ανακοίνωση, η FSB αναφέρει πως συνελήφθη μια 23χρονη Ρωσίδα, ενώ «τοποθετούσε μια βόμβα κάτω από το αυτοκίνητο».

Επίσης, η FSB γράφει πως τον Ιούνιο του 2024 η γυναίκα ήρθε σε επαφή «με εκπρόσωπο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών μέσω μηνυμάτων Telegram και WhatsApp, τον οποίο ενημέρωσε για την ετοιμότητά της να συμμετάσχει σε δολιοφθορές και τρομοκρατικές δραστηριότητες προκειμένου να τη βοηθήσει στην αποχώρηση και την απόκτηση υπηκοότητας σε μια από τις χώρες της ΕΕ».

Νωρίτερα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η γυναίκα έγραψε συνθήματα υπέρ της Ουκρανίας στην περιοχή της Μόσχας και επιχείρησε να βάλει φωτιά σε εγκατάσταση σιδηροδρομικής υποδομής.

Η FSB ισχυρίζεται πως η νεαρή εκτελούσε εντολές των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών και πως παρακολουθούσε τον υπάλληλο εδώ και μήνες, από τον Απρίλιο, με στόχο να τοποθετήσει τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο όχημά του.

Βίντεο της FSB που έδωσαν στη δημοσιότητα τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων της Ρωσίας φέρεται να δείχνει πράκτορες να συλλαμβάνουν τη γυναίκα αφού την είδαν σε βίντεο ασφαλείας να τοποθετεί κάτι κάτω από σταθμευμένο SUV.

