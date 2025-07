Η UEFA κήρυξε διήμερο πένθος για τον τραγικό θανάτου του 28χρονου άσου της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα και, ως ένδειξη τιμής, οι παίκτριες της Εθνικής Ομάδας γυναικών της Πορτογαλίας, θα φορέσουν μαύρες φανέλες στον σημερινό αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών.

Πριν από την έναρξη, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα.

Στην καριέρα του ως σύλλογος, αφού προπονήθηκε στις Γκοντόμαρ και Πάσος ντε Φερέιρα, έπαιξε για την Πόρτο (δανεικός από την Ατλέτικο Μαδρίτης), τη Γουλβς – αρχικά δανεικός και στη συνέχεια μόνιμα – και τέλος για τη Λίβερπουλ.

On behalf of the European football community, we are deeply saddened to learn of the tragic passing of Diogo Jota, Portugal international and Liverpool FC forward, along with his brother André Silva.



