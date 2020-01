Συντριβή αεροσκάφους της Ariana Afghan Airlines στο Αφγανιστάν

Ένα αεροσκάφος της Ariana Afghan Airlines συνετρίβη στο Αφγανιστάν, όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 83 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος που συνετρίβη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, το αεροσκάφος συνετρίβη στην επαρχία Γάζνι του κεντρικού Αφγανιστάν.

Αεροσκάφος τύπου Boeing που ανήκει στην αεροπορική εταιρεία Ariana συνετρίβη στο Σάντο Χελ της περιοχής Ντεκ Γιακ της επαρχίας Γάζνι περί τις 13:10 τοπική ώρα. Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει αδιευκρίνιστος, δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος στο Reuters.

JUST IN: State-owned Ariana Afghan Airlines plane crashes in Afghanistan's central province of Ghazni - provincial official pic.twitter.com/2gAU3kUeGI

????#BREAKING Ariana airlines passenger plane crash in the Deh Yak district of #Ghazni province. The #Taliban are already according to several sources on the crash site. #Afghanistan

Via: @bsarwary pic.twitter.com/lAtYzFnKD7

