Ο Παναθηναϊκός τιμήθηκε από τη Euroleague με το χρυσό βραβείο στον διαγωνισμό Devotion Marketing Awards 2024/25, για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξήχθη στο Καλλιμάρμαρο.

Μπορεί να μην κατάφεραν να κατακτήσουν και φέτος το τρόπαιο, μετά τον περσινό θρίαμβο στο Βερολίνο, οι «πράσινοι» όμως βραβεύθηκαν από τη Euroleague και ο λόγος ήταν η διεξαγωγή του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Καλλιμάρμαρο.

Η πρωτοβουλία της ΚΑΕ στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς δεκάδες χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στις εξέδρες για να παρακολουθήσουν τους αγώνες, με το τουρνουά να γίνεται θέμα συζήτησης και σε μεγάλα διεθνή ΜΜΕ λόγω του σημείου στο οποίο έγινε.

Έτσι, η Euroleague τίμησε τον Παναθηναϊκό με το χρυσό βραβείο στον διαγωνισμό Devotion Marketing Awards 2024/25, με το ασημένιο μετάλλιο να δίνεται στη Ζαλγκίρις Κάουνας και το χάλκινο στη νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε.

