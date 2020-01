Καθηγητής πανεπιστημίου ξόδεψε 165.000 ευρώ επιχορηγήσεων σε στρίπερς και μπαρ

Ένας καθηγητής πανεπιστημίου υπεξαίρεσε 165.000 ευρώ από κρατικές επιχορηγήσεις, που προορίζονταν για έρευνα, ξοδεύοντάς τα σε στρίπερς, μπαρ, ακόμη και αγορές στο iTunes!

Ο 57χρονος Chikaodinaka Nwankpa από το πανεπιστήμιο του Drexel, στις ΗΠΑ είπε να το ρίξει λίγο έξω, μόνο, όμως, που το έκανε αυτό με τα χρήματα από τις κρατικές επιχορηγήσεις για την έρευνα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει τώρα σοβαρότατα προβλήματα με τον νόμο.

Οι εισαγγελικές αρχές της Πενσιλβάνια απήγγειλαν στον καθηγητή τις κατηγορίες της κλοπής μέσω απάτης και της παράνομης υπεξαίρεσης, που τιμωρούνται, μάλιστα, ως κακουργήματα στην εν λόγω πολιτεία.

