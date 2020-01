Αεροπορική τραγωδία στο Ιράν: Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους

Λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, ένα αεροσκάφος Boeing 737 της εταιρείας Ukraine International Airlines συνετρίβη χωρίς να εκπέμψει σήμα κινδύνου.

Στο ουκρανικό αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 176 άνθρωποι -167 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος- εκ των οποίων 32 αλλοδαποί.

Ιρανοί διασώστες βρήκαν σήμερα ένα μαύρο κουτί από το αεροσκάφος, ενώ η ουκρανική πρεσβεία στο Ιράν ανακοίνωσε ότι η συντριβή του αεροσκάφους οφείλεται σε βλάβη στον κινητήρα του και δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Στο μεταξύ, κάμερα κατέγραψε τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους…

A Ukrainian airliner with at least 170 on board crashed near Tehran’s Imam Khomeini airport early this morning.

Authorities say there are no survivors. pic.twitter.com/lGj454H6AJ

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 8, 2020