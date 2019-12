Συναγερμός στο Οχάιο για πυροβολισμούς: Εκκενώθηκαν δυο σχολεία

Συναγερμός σήμανε το βράδυ (ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας 16 Δεκεμβρίου στο Οχάιο καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δυο σχολεία της περιοχής Columbus έχουν εκκενωθεί.

Στο σημείο έχει σπεύσει μεγάλη αστυνομική δύναμη. Η αστυνομία με μήνυμα της στο twitter τόνισε ότι ένας άντρας έχει πυροβολήσει αρκετές φορές ενώ κάλεσε τον κόσμο να μην πλησιάζει στο σημείο.

HAPPENING NOW 12/16/19 2:25pm:

Shots fired near Apple Blossom Lane off Eakin Rd. (West Columbus)

Male firing multiple shots.

Patrol officers, SWAT and hostage negotiators on scene.

STAY OUT OF THE AREA.

*We'll share more details as they become available. pic.twitter.com/tezfNmIERI

— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) December 16, 2019