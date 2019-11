Χονγκ Κονγκ: Πεδίο μάχης το Πολυτεχνείο, συγκρούσεις και συλλήψεις

Ομάδα περίπου εκατό ατόμων επιχείρησε σήμερα να φύγει από την Πολυτεχνική Σχολή του Χονγκ Κονγκ, που βρίσκεται «υπό πολιορκία». Όμως οι διαδηλωτές ήρθαν αντιμέτωποι με δακρυγόνα και σφαίρες με πλαστική επικάλυψη. Κάποιοι συνελήφθησαν, την ώρα που άλλοι παραπατούσαν στα οδοφράγματα καθώς οι αστυνομικοί τους στόχευαν με τα όπλα τους και τους χτυπούσαν.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που διαδηλωτές προσπάθησαν να φύγουν από τον χώρο του πανεπιστημίου μετά τη βίαιη αντιπαράθεση με την αστυνομία στη διάρκεια της νύχτας.

«Η αστυνομία ίσως να μην εισβάλει στον χώρο του πανεπιστημίου όμως φαίνεται ότι προσπαθεί να συλλάβει ανθρώπους την ώρα που προσπαθούν να ξεφύγουν» δήλωσε ο βουλευτής Χούι Τσι- φουνγκ μιλώντας στο Reuters.

A university in Hong Kong has turned into a battleground

Several protesters have been arrested while running from the campus that is surrounded by police, following a violent and fiery overnight stand-off

[tap to expand]

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 18, 2019