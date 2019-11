Τουρκία και Ρωσία ξεκίνησαν τη δεύτερη κοινή περιπολία στα βόρεια της Συρίας

Τουρκικά και ρωσικά στρατεύματα ξεκίνησαν σήμερα τη δεύτερη κοινή τους περιπολία στη βόρεια Συρία, κοντά στην πόλη Κομπάνι, βάσει της συμφωνίας για την απομάκρυνση της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) από την περιοχή.

Στις 9 Οκτωβρίου η Άγκυρα με τη συνεργασία των Σύρων ανταρτών που στηρίζει, ξεκίνησε επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία εναντίον των μαχητών της YPG στη μεθοριακή ζώνη μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, καταλαμβάνοντας μια περιοχή μήκους 120 χιλιομέτρων κατά μήκος της.

Βάσει συμφωνίας στην οποία κατέληξαν στη συνέχεια, Τουρκία και Ρωσία δημιούργησαν μία ζώνη βάθους 30 χιλιομέτρων νότια των τούρκικων συνόρων, από την οποία αποχώρησαν οι Κούρδοι μαχητές και ξεκίνησαν κοινές περιπολίες για να ελέγχουν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Η σημερινή περιπολία ξεκίνησε περίπου 7 χιλιόμετρα ανατολικά του Κομπάνι, μια συριακή πόλη κοντά στη μεθόριο με ιδιαίτερη σημασία, καθώς η YPG απώθησε το 2014-15 επίθεση του Ισλαμικού Κράτους για την κατάληψή της, μία από τις σφοδρότερες μάχες του συριακού πολέμου.

Τεθωρακισμένα οχήματα πέρασαν μέσω ενός κενού στον μεθοριακό τοίχο στη συριακή πλευρά και κατευθύνθηκαν ανατολικά, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας επισήμαναν ότι η περιπολία θα καλύψει μια απόσταση 72 χιλιομέτρων σε βάθος πέντε χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανάρτησε στο Twitter φωτογραφίες, στις οποίες φαίνονται Τούρκοι και Ρώσοι στρατιώτες να συναντώνται στα σύνορα και να εξετάζουν χάρτες προτού ξεκινήσουν την περιπολία τους. Πρόσθεσε μάλιστα ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

