Επιβάτης έπεσε στις γραμμές ενώ περνούσε το τρένο, σώθηκε χάρη σε έναν «ήρωα»

Τύχη βουνό είχε ένας άνδρας στην Καλιφόρνια, ο οποίος έπεσε στις γραμμές του τρένου, την ώρα που αυτό είχε ήδη μπει στον σταθμό και ήταν σε απόσταση μερικών μέτρων, αλλά σώθηκε χάρη στην αυταπάρνηση ενός εργαζόμενου.

Ο υπάλληλος του σταθμού Bay Area Rapid Transit (BART), αψηφώντας τον κίνδυνο για τη δική του ακεραιότητα, βούτηξε στην άκρη της πλατφόρμας και τράβηξε τον άνδρα πάνω, ενώ το τρένο περνούσε σύριζα. Εκείνος είχε προλάβει να κυλήσει στην άκρη, δίπλα στην αποβάθρα, αποφεύγοντας τις ράγες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του BART, ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές ήταν μεθυσμένος και η πτώση του οφειλόταν σε ατύχημα. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο σταθμός ευχαρίστησε τον υπάλληλο για τον «ηρωισμό» του.

«Έσωσε μια ζωή απόψε. Ευχαριστούμε, John O'Connor» ανέφερε η ανάρτηση.

Tonight we are thankful for John.

He’s a former Train Operator who was promoted to Transportation Supervisor. He was working the Coliseum Station for the Raiders game and saw someone on the platform who needed help. He saved a life tonight.

Thank you John.

Show him some love. https://t.co/BIb5NMdZFj

— SFBART (@SFBART) November 4, 2019