Κούρδοι της Συρίας πετούν πατάτες στα αμερικανικά στρατεύματα

Την οργή και την απογοήτευση των Κούρδων της Συρίας έχει προκαλέσει η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το βορειοανατολικό κομμάτι της χώρας, μετά από τη σχετική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Περισσότερα από 100 αμερικανικά στρατιωτικά οχήματα με στρατιώτες διέσχισαν το βορειοανατολικό άκρο της Συρίας, όπου η Τουρκία συμφώνησε να σταματήσει την επίθεσή της για πέντε ημέρες βάσει μιας συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε με την Ουάσινγκτον, για να μεταβούν στο ιρακινό Κουρδιστάν. Η εκεχειρία μεταξύ της Τουρκίας και των Κούρδων λήγει το βράδυ της Τρίτης.

Βίντεο που αναρτήθηκε σε κουρδικά μέσα ενημέρωσης δείχνει Κούρδους να πετούν πατάτες σε αμερικανική φάλαγγα καθώς αυτή περνάει από μια περιοχή στο Καμισλί, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε σε κουρδικά μέσα ενημέρωσης, φαίνονται Κούρδοι κάτοικοι της πόλης Καμισλί να προσπαθούν να σταθούν εμπόδιο στο πέρασμα των αμερικανικών δυνάμεων και να πετούν πατάτες σε αμερικανική φάλαγγα.

«Οι Αμερικανοί δραπετεύουν σαν ποντίκια», φώναζαν άνθρωποι στα άρματα μάχης που περνούσαν. «Ντροπή σας», ακούγονταν να φωνάζουν άλλοι.

Κουρδικές πηγές είπαν πως η φάλαγγα κατευθύνεται στη βόρεια ιρακινή επαρχία Ντοχούκ μέσω του μεθοριακού περάσματος Σαχέλα.

Η Τουρκία εξαπέλυσε στις 9 Οκτωβρίου μια μεγάλη επιχείρηση στο βορειοανατολική Συρία εναντίον της πολιτοφυλακής των Κούρδων της Συρίας Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG).

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή, εγκαταλείποντας τους Κούρδους της Συρίας που ήταν συμπολεμιστές του στον πόλεμο κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Οι ΗΠΑ είχαν βασιστεί στις YPG στη μάχη τους εναντίον των τζιχαντιστών στη Συρία.

